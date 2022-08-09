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لبنان

أمورٌ تكشف ما سيجري.. هل سينخفض الدولار غداً؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-08-2022 | 15:00
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كشف أحد الصرافين في السوق الموازية لـ"لبنان24" أنّ الساعات الماضية شهدت تهافتاً لبيع الدولار من قبل المواطنين، وذلك بعد تسريب معطيات عبر مجموعات عديدة تفيدُ بأن سعر الدولار قد يتراجع خلال اليومين المقبلين بعد استئناف المصارف عملها اعتباراً من الأربعاء.
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ولفت إلى أنّ السيولة بالدولار توفرت طيلة يومي الإثنين والثلاثاء، الأمر الذي ساهم إلى حدّ ما في استقرار سعر الدولار عند حدود الـ31 ألف ليرة لبنانية.
 
مع هذا، فقد أشار إلى أن "كل تلك المعطيات تبقى كلاماً بين الصرافين والجهات التي تتداول بالدولار"، موضحاً أن "معظم التداولات تشهدُ أيضاً بيعاً للدولار بسعرٍ يصل إلى 31500 ليرة لبنانية".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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