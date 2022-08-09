بيانٌ ينتشر عن مصرف لبنان.. ما حقيقة تقديمه أموالاً للمواطنين؟

نفت مصادر في مصرف لبنان لـ"لبنان24" ما يجري تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعميم منسوب إلى البنك المركزي، يقضي بمنح كل مواطن مبلغاً من المال بسبب الأزمة الاقتصادية.

Advertisement

وأشارت المصادر إلى أن هذا البيان عارٍ من الصحة جملة وتفصيلاً ولم يصدر عن مصرف لبنان أي أمرٍ بهذا الخصوص.

صورة للبيان المُتداول: