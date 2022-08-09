Advertisement

لبنان

بيانٌ ينتشر عن مصرف لبنان.. ما حقيقة تقديمه أموالاً للمواطنين؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
09-08-2022 | 15:17
A-
A+
Doc-P-979317-637956801340385325.jpg
Doc-P-979317-637956801340385325.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفت مصادر في مصرف لبنان لـ"لبنان24" ما يجري تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعميم منسوب إلى البنك المركزي، يقضي بمنح كل مواطن مبلغاً من المال بسبب الأزمة الاقتصادية.
 
Advertisement
وأشارت المصادر إلى أن هذا البيان عارٍ من الصحة جملة وتفصيلاً ولم يصدر عن مصرف لبنان أي أمرٍ بهذا الخصوص.
 
صورة للبيان المُتداول:
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:00 | 2022-08-09
23:07 | 2022-08-09
23:12 | 2022-08-09
23:10 | 2022-08-09
23:03 | 2022-08-09
17:21 | 2022-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website