أمرٌ واحد ينقذ لبنان.. هذا ما قاله جميل السيّد

غرّد النائب جميل السيد عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "عاشوراء مواجهة مصيرية بين الحقّ والفساد وحيث الحقّ يعرف سلفاً أنّ ميزان القوى ليست لصالحه، ومع ذلك يستشهد الحق طوعاً كي تنتصر القضية على الموت، ويصبح هذا الإستشهاد أمثولة! لبنان لن ينقذه إلا إستشهاديّون ضد الفساد مستعدّون لخسارة مصالحهم مع الحليف والخصم في سبيل قيام دولة الناس".

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