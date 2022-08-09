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لبنان

بلبلة عند كورنيش صيدا البحري.. إليكم ما حدث

Lebanon 24
09-08-2022 | 16:47
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وقع حادث سير بين 3 سيارات عند الكورنيش البحري لمدينة صيدا، واقتصرت الأضرار على الماديات. 

وفي التفاصيل، فإن المدعو "غ.م." من مواليد 1996 فقد السيطرة على سيارته، فقام بصدم سيارتين متوقفتين إلى جانب الطريق عند الكورنيش البحري لمدينة صيدا قرب مسجد الزعتري، الأولى من نوع  مرسيدس والثانية من نوع نيسان. 
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ولم يسجل وقوع إصابات، واقتصرت الأضرار على تضرر السيارات الـ3، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب.
 
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