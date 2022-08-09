وهاب يكشف مفاجأة عن ملف ترسيم الحدود والحرب.. وماذا قال عن جنبلاط؟

رأى رئيس حزب التوحيد العربي في حديث لقناة الـ "أو.تي.في"، ضمن برنامج "بدبلوماسية"، مع الإعلامية روزانا رمال أن "موقف جنبلاط من حزب الله جيد وأصبح في صفنا، لافتاً الى أن "أي أحد يقوم بقراءة جدّية للتطورات التي تجري في المنطقة يأخذ موقف جنبلاط نفسه من حزب الله"، مشيراً الى أن "السعودي يلتقي بالإيراني وقد يلتقي بالسوري قريباً، والأميركي يهمه إسرائيل فقط".

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وحول إمكانية نشوب حرب بين "إسرائيل" و"حزب الله"، أكّد وهاب على أن "الإسرائيلي غير قادر على القيام بحرب في غزة وبالتالي لا يملك القدرة على مواجهة "حزب الله"، كما أن "الإسرائيلي غير قادر على القيام بحرب ضد إيران لأن المنطقة كلها ستشتعل"، موضحاً أن "جنبلاط قرأ التطورات الحاصلة في المنطقة، والأخير لم يتنازل يوماً في موضوع الصراع العربي الإسرائيلي ولم يساوم به يوماً".

وتابع: "جنبلاط لا يمكنه الذهاب الى الإنتحار كما يفعل بعض المسيحيين وليس مضطراً للذهاب مع مجموعة من المسيحيين في مشاريع إنتحارية قد تؤدي الى خسارة المسيحيين".

مع هذا، فقد اعتبر وهاب أنه "ما من أحد يضمن بقاء رئاسة الجمهورية وحاكمية مصرف لبنان وقيادة الجيش بيد المسيحيين في عقد اجتماعي جديد".

وفي ما يتعلق بموضوع ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والكيان الإسرائيلي، كشف وهاب أن "الكل يجزم أنه في أيلول سيتم إنجاز موضوع ترسيم الحدود"، وأردف: "لا أحد يستطيع استخراج نقطة نفط إذا لم يستخرج لبنان نفطه، وأنبوب الغاز لن يمر بلبنان دون موافقته".

وكشف وهاب أن "القرار اللبناني اتّخذ بفك الحصار عن البلد، ومع إصرار لبنان على ذلك فإن الأميركي تراجع".