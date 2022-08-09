الاستحقاق الرئاسي الى الواجهة والمصارف تستأنف عملها اليوم



Advertisement توازيا، لا يزال "لقاء نواب المعارضة" الذي انعقد قبل يومين في مجلس النواب مصدر متابعة واهتمام، وخصوصا بعدما تبين ان اللقاء الذي ضم ستة عشر نائبا سيتوسع لاحقا. غاب ملف التأليف الحكومي عن الواجهة السياسية ما يعزز الانطباع بأنّ الاولوية باتت للاستحقاق الرئاسي مع اقتراب مهلة الـ60 يوماً الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد، والتي تبدأ مطلع ايلول وتنتهي في 31 تشرين الاول.توازيا، لا يزال "لقاء نواب المعارضة" الذي انعقد قبل يومين في مجلس النواب مصدر متابعة واهتمام، وخصوصا بعدما تبين ان اللقاء الذي ضم ستة عشر نائبا سيتوسع لاحقا.

ووفق معلومات" لبنان 24" فان إجتماع الأسبوع المقبل سيكون على جدول أعماله عدة نقاط هي الموازنة، الكابيتال كونترول، وبالطبع الملف الرئاسي.

وبحسب ما يقول النواب الحاضرون" فان اللقاء ستتوسع دائرته لتضم 27 نائبا ، وأن التواصل مع "الكتل النيابية السيادية" سيكون على القطعة".