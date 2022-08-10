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لبنان

جدول جديد للمحروقات اليوم.. والى أهالي القرى اليكم هذا الخبر

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-08-2022 | 00:24
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توقعت مصادر معنية في قطاع النفط، أن يصدر اليوم جدول جديد للمحروقات، يتضمن فقط تغييراً في سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان، نظراً لتغيير سعر صرف الدولار على منصة "Sayrafa" من 25800 الى 26100 ليرة لبنانية.
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ولفتت المصادر عبر "لبنان 24" الى ان ارتفاع أو انخفاض أسعار المحروقات متروك لوزير الطاقة، مشيرة الى ان الأمر يتعلق ليس فقط بسعر "صيرفة" إنما أيضاً بأسعار النفط العالمية.
وشددت المصادر على ان أسعار المازوت متجهة  الى الانخفاض في الاسابيع المقبلة نتيجة تراجع اسعار النفط عالميا، وعليه دعت المصادر أهالي القرى ومن يعتمدون على المازوت للتدفئة الى الانتظار الى الاسابيع المقبلة.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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خاص "لبنان 24"

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