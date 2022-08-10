بعد أيام من إصابته بحادث سير... عين بعال تخسر إبنها! (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة الشاب محمد ابراهيم ناصر، من بلدة عين بعال، شرق صور، وذلك بعد أيام من إصابته بحادث سير بين سيارة ودراجة نارية على طريق عام عين بعال - صور.

ووقتها، عملت فرق الإسعاف في مركز الشهيد حسن نجيب بسما التطوعي - عين بعال، على نقله إلى المستشفى بحالٍ حرجة، وتم إجراء عملية جراحية مستعجلة وبترت قدماه، ولكنه توفي اليوم متأثراً بجراحه.