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لبنان

"اجتماع المعارضة والتغيير" في مجلس النواب: لقاء يتيم أم للبحث تتمة؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-08-2022 | 01:15
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يبدو ان اللقاء الذي انعقد قبل يومين في مجلس النواب بين عدد من النواب المستقلين وبعض النواب التغييريين، والذي حظي بضجة سياسية كبيرة، أثّر ايضا على بعض المجتمعين.

وكان لافتا في هذا الاطار تعرض عدد من "نواب التغيير" لهجوم كبير من قبل ناشطين ومؤيدين للثورة على مواقع التواصل الاجتماعي، اضافة الى بعض الناخبين في دوائرهم بسبب مشاركتهم في الاجتماع.

ووفق مصادر مطلعة فان "سبب الانتقاد هو أن  هؤلاء يتجهون لاخذ اصطفاف سياسي واضح ويتحالفون مع بعض القوى السياسية وبعض الشخصيات التي كانت مشاركة في السلطة بطريقة او باخرى، الامر الذي خلق شرخا داخل "كتلة التغيير" بحد ذاتها".

وأفادت مصادر سياسية متابعة عن وجودِ تباعد ملحوظ بين بعض النواب الجُدد خصوصاً الذين خاضوا الانتخابات في دائرة واحدة.

وبحسب المعلومات، فإنّ "نائباً من ضمن هؤلاء النواب بات لا يظهر بشكل دائم مع زملائه الآخرين، ما طرح تساؤلات عن العلاقة في ما  بينهم".

هذا الوضع أثار تساؤلات عن مدى انعقاد الاجتماع الثاني بين هؤلاء النواب الذي تقرر عقده الاسبوع المقبل  وعن توسيع دائرة اللقاء  لتضم  ٢٧ نائبا. فهل يكون الاجتماع يتيما أم أن للقاءات تتمة؟

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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خاص "لبنان 24"

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