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لبنان

خفايا "كلمة سر" أطلقها نصرالله.. ما هي؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-08-2022 | 01:30
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في خطابه، أمس الثلاثاء خلال المسيرة العاشورائيّة المركزية، أطلق الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله تحذيراً واضحاً للإسرائيليين عبر الإشارة إلى أن المقاومة في لبنان جاهزة لكل الاحتمالات.

عملياً، الجملة هذه كانت بمثابة "كلمة سرّ" من نصرالله باتجاه العناصر العسكرية لـ"حزب الله" التي أصدرَت بياناً أكدت فيه تلبيتها لنداء نصرالله.

وتزامناً مع ذلك، كشفت مصادر مقربة من "حزب الله" لـ"لبنان24" انّ "جميع الفصائل العسكرية في الحزب اتخذت وضعية الاستنفار لأي سيناريو قد يحصل"، معتبرة أن "كلام نصرالله كان بمثابة رسالة مباشرة إلى مقاتلي حزب الله للاستعداد".

ولفتت المصادر إلى أن "حزب الله يرصدُ كافة الحدود البريّة، كما أنه ما زال يرصد الحدود البحرية بشكل مستمر"، مشيرة إلى أن "هذا الأمر جزءٌ أساسي من قواعد الاشتباك"، وأضافـت: "الحزبُ لن يُهادن في أي ملف يتعلق بثروات لبنان، وهو على استعداد لخوض أي مواجهة، ولينتظر الإسرائيلي المُفاجآت".

 

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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خاص "لبنان 24"

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