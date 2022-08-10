جنبلاط خلفها.. خطوة واحدة تضرب حلم باسيل!

جدّد رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط مطالبته بإنشاء شركة وطنيّة للنفط من أجل التعاطي مع ملف الغاز بصورة مستقلة.

هذا الأمرُ وصفته أوساط سياسية بأنه قد يكون بمثابة خطوة تؤدي إلى إقصاء ملف الغاز والنفط عن وزارة الطّاقة بشكل كبير، إذ يمكن ربط تلك الشركة بالسلطة التنفيذية بناء لقواعد معيّنة.

مع هذا، فإن الطرح الذي قدّمه جنبلاط بشأن تلك الشركة ليس واضح المعالم حتى الآن، وثمة تساؤلات عمّا إذا كان "حزب الله" سيقبل بها أم لا، باعتبار أن جنبلاط سيثير أمرها مع مسؤولي الحزب خلال لقاء قريب.

في المقابل، وصفت الأوساط السياسية المتابعة خطوة جنبلاط بأنها "تطويقٌ" لرئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل الذي يحاول التمسك بوزارة الطاقة من أجل السيطرة على ملف الغاز والنفط، إلا أن طرح جنبلاط قد يسلبه هذه القدرة.

بدورها، أشارت مصادر مقربة من "حزب الله" إلى أن كل فكرة تضمن حقوق لبنان تستحق النقاش، موضحة لـ"لبنان24" إنّ "الأمر حالياً يتعلّق بترسيم الحدود والمواجهة القائمة، وبعدها يجب تسوية الأمور الداخلية بشأن ملف النفط بأسرع وقت ممكن ومن دون أي عرقلة".