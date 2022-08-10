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لبنان

"باروميتر" جنبلاط

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-08-2022 | 02:15
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توقف أكثر من مراقب سياسي أمام المواصفات التي وضعها رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي الوزير السابق وليد جنبلاط للرئيس المقبل للجمهورية. واعتبر هؤلاء أن مطالبته برئيس يكون شبيهًا بالرئيس الياس سركيس قلّص حظوظ الكثيرين من المرشحين المحتملين التي لا تنطبق عليهم هذه المواصفات

وفي إعتقاد هؤلاء المراقبين أن وضعية جنبلاط ومدى إستعداده للسير في المحور الذي يرى فيه إمكانية إيصال الشخصية التي تنطبق عليها "المواصفات السركيسية" إذا جاز التعبير تسمح له بأن يكون عامل إستقطاب في الميزان الحسابي وعدّ الأصوات الترجيحية.    

ولا يستبعد هؤلاء المراقبون أن تكون هذه المواصفات من بين الأسباب الرئيسية لإهتزاز العلاقة بين معراب والمختارة على خلفية ظاهرها قضية التحقيق مع المطران موسى الحاج، لكن أبعادها الحقيقية هي عدم التوافق في النظرة إلى عدد من الملفات الإستراتيجية، حيث يرى كثيرون أن التنسيق بين الطرفين في الإنتخابات النيابية لا ينسحب على الملف الرئاسي مع إحتمال تموضع جنبلاط  انتخابيًا الى جانب فريق 8 آذار تمامًا كما فعل في إنتخابات رئاسة مجلس النواب، وقد مهّد لذلك بحديث جاء فيه أن لا إنتخابات رئاسية من دون التوافق مع "الثنائي الشيعي". وهذا الأمر يعني أن حظوظ رئيس تيار "المردة" الوزير السابق سليمان فرنجية لا تزال راجحة في ميزان المعادلات الداخلية

ولا يخفي هؤلاء سرًّا عندما يتحدّثون عن "باروميتر" جنبلاط

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المصدر: لبنان 24

لبنان

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