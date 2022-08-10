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لبنان

نائب لحزب الله: "سلّمو وبلا بطولات وهمية"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-08-2022 | 04:30
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سُرّب من احدى الجلسات الخاصة لأحد النواب في لبنان تعليق على أحداث غزّة الاخيرة، حيث قال "إنّ العدوان المتكرر لاسرائيل على فلسطين و"تحرّشها" بلبنان، على حدّ تعبيره، يدحض حجّة "حزب الله" بالإبقاء على سلاحه".

واعتبر النائب الممثِل لاحد الاحزاب المسيحية "ان هذا السلاح الذي يخبّئه الحزب متذرعاً بالعدو الاسرائيلي لم يعد له أي حاجة في ظلّ تخاذل "المقاومة" امام الضربات التي وجّهتها لها اسرائيل في الآونة الاخيرة".

واضاف ان المعادلة اليوم باتت على الشكل التالي: فإما أن يقاتل العدو بسلاحه او أن يسلّمه و"يتركنا" نعيش بسلام "بزيادة" بطولات وهمية".

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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