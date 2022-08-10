اعتصام أمام القصر البلدي في طرابلس.. إليكم التفاصيل

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نفذ موظفي وعمال بلدية طرابلس، منذ صباح اليوم، اعتصاماً امام القصر البلدي في طرابلس، احتجاجاً على الاوضاع المعيشية وتدني الاجور .وقد تجمع الموظفون امام مدخل القصر البلدي، ووضعوا خيمة، مما ينذر بتصعيد الاعتصام، وفق مندوب "لبنان 24".وقد طالب المعتصمون بانتخاب رئيس جديد للبلدية بأسرع وقت ممكن بعد الجمود في العمل البلدي لعدة سنوات بالاضافة لرفع اجورهم حيث باتت لا تكفي للطعام.