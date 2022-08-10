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لبنان
اعتصام أمام القصر البلدي في طرابلس.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
10-08-2022
|
02:00
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نفذ موظفي وعمال بلدية طرابلس، منذ صباح اليوم، اعتصاماً امام القصر البلدي في طرابلس، احتجاجاً على الاوضاع المعيشية وتدني الاجور .
وقد تجمع الموظفون امام مدخل القصر البلدي، ووضعوا خيمة، مما ينذر بتصعيد الاعتصام، وفق مندوب "لبنان 24".
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وقد طالب المعتصمون بانتخاب رئيس جديد للبلدية بأسرع وقت ممكن بعد الجمود في العمل البلدي لعدة سنوات بالاضافة لرفع اجورهم حيث باتت لا تكفي للطعام.
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