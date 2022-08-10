تهريب المازوت الى سوريا شمالا

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أفاد شهود عيان عن عودة مشاهدة صهاريج تنقل المازوت عند المعابر غير الشرعية بين لبنان وسوريا شمالاً.ونقل شهود عيان" أن عمليات التهريب بدأت منذ عدة ايام خلال فترات الليل والنهار ايضاً ، حيث يتم نقل صهاريج كبيرة تحتوي كميات من المازوت من لبنان الى سوريا".وقال مصدر مطلع " إن هذه العمليات ، بالرغم من دخولها عبر المعابر غير الشرعية، الا انها شحنات تجارية لتجار لبنانيين باعوا المازوت لتجار سوريين بأسعار اعلى بكثير من الاسعار التي تباع في الاسواق اللبنانية".