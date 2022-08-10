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لبنان

بعد فتح أبوابها... هكذا بدا المشهد أمام المصارف (صورة)

Lebanon 24
10-08-2022 | 02:04
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شهدت جميع فروع المصارف في عكار وطرابلس، من الصباح، زحمة كبيرة للمواطنين والعسكريين، وذلك بعد الاضراب الذي اعلنته المصارف ليومين،وفق مندوب "لبنان 24".
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