إليكم اللائحة الرسمية لمسابقة مهرجان طرابلس للأفلام للعام 2022

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تم الاعلان عن اللائحة الرسمية للأفلام التي ستشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان طرابلس للأفلام للعام 2022، وستجري فعالياته في مركز العزم الثقافي - بيت الفن الميناء وأماكن مختلفة في مدينة طرابلس، بين 22 و29 أيلول المقبل.وتتوزع الأفلام المتنافسة التي بلغ عددها 49 فيلما على أربع فئات هي: فئة الأفلام الروائية الطويلة، فئة الأفلام الوثائقية الطويلة، فئة الأفلام القصيرة، وفئة أفلام التحريك.وسيعلن عن برنامج المهرجان وأسماء أعضاء لجان التحكيم عن الفئات الأربعة، بالإضافة الى تفاصيل العروضات والفعاليات المرافقة للمهرجان ومنها "منتدى متخصص" لصناع الأفلام، في مؤتمر صحفي سيتم الدعوة إليه مطلع أيلول القادم.