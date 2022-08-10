يقوم بدعوة الفتيات للتنزه على الـ JETSKI ويتحرّش بهن في أحد شواطئ الشمال.. احذروا منه

تعرّضت إحدى الفتيات لحادثة تحرش على شاطئ في الشمال.

وفي التفاصيل، قام شاب من الذين يعملون في تأجير الJETSKI على احد الشواطئ في الشمال بدعوة فتاة قاصر للركوب معه للقيام بنزهة بحرية قصيرة، فاستجابت الفتاة بحسن نية، وما ان صعدت خلفه حتى طلب منها الانتقال الى الامام بحجة تعليمها القيادة، ثم ما إن ابتعد عن الشاطئ حتى بدأ بالاقتراب منها من الخلف محاولا التحرّش بها. فصرخت وطلبت منه أن يعيدها الى الشاطئ لكنه استمر بالمحاولة حتى هددته بالعودة سباحة. وحين وصلت الفتاة الى بر الامان اشتكت لدى بعض الشبان المتواجدين في المكان والذين تجمهروا حول الشاب فقاموا بضربه، الامر الذي شجّع فتيات اخريات للاعتراف بأنهن تعرّضن لنفس التحرّش من قبله.

وعلى الفور، قام البعض بالاتصال بالأجهزة الأمنية المختصة التي اقتادت الشاب الى التحقيق.