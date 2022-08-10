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لبنان

مجزرة بيئية في الضنية‬⁩! (صور)

Lebanon 24
10-08-2022 | 02:12
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تشهد منطقة ⁧‫جيرون‬⁩ - ⁧‫الضنية‬⁩ منذ أسابيع عدّة، مجزرة بيئية بحق أشجار الأرز المعمرة، وفق ما أفاد مندوب "لبنان 24".

ويقوم مجهولون بقطع اشجار الغابات من جذوعها للاستفادة منها، من دون أي تحرك من قبل المعنيين لضبطهم.
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الضنية‬⁩

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