مجزرة بيئية في الضنية‬⁩! (صور)

تشهد منطقة ⁧‫جيرون‬⁩ - ⁧‫الضنية‬⁩ منذ أسابيع عدّة، مجزرة بيئية بحق أشجار الأرز المعمرة، وفق ما أفاد مندوب "لبنان 24".



ويقوم مجهولون بقطع اشجار الغابات من جذوعها للاستفادة منها، من دون أي تحرك من قبل المعنيين لضبطهم.

Advertisement