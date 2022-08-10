اللبنانيات يتخلين قريباً عن هذه الخدمات!

مع تخطي سعر صرف الدولار الـ 31 ألف ليرة، لوحظ ان عددا كبيرا من المحال سارع إلى رفع الأسعار من بينها صالونات ومراكز التجميل حيث باتت الخدمات فيها باهظة جداً.

فعلى سبيل المثال قصّ الشعر وصبغه يكلّفان نحو 100 دولار، بالياج الشعر 150 دولارا، أما تقليم الأظافر والاعتناء بها أي manicure و pedicure فأصبح يتخطى سعره الـ500 ألف ليرة.

ويعلل أصحاب صالونات التجميل السبب إلى ارتفاع أسعار المنتجات المستخدمة والتي أصبحت تسعّر بالدولار إضافة إلى ارتفاع فاتورة مولدات الكهرباء وتأمين رواتب الموظفين.

ومن المُتعارف عليه ان المرأة اللبنانية تهتم كثيرا بجمالها وإطلالتها وتذهب إلى صالون التجميل أكثر من مرة أسبوعيا، فهل تستغني عن هذه الخدمات قريباً وتعتمد كغالبية الاوروبيات أسلوب "عالطبيعة أحلى"؟