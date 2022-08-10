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لبنان

اللبنانيات يتخلين قريباً عن هذه الخدمات!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-08-2022 | 04:15
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مع تخطي سعر صرف الدولار الـ 31 ألف ليرة، لوحظ ان عددا كبيرا من المحال سارع إلى رفع الأسعار من بينها صالونات ومراكز التجميل حيث باتت الخدمات فيها باهظة جداً.  

 فعلى سبيل المثال قصّ الشعر وصبغه يكلّفان نحو 100 دولار، بالياج الشعر 150 دولارا، أما تقليم الأظافر والاعتناء بها أي manicure  و pedicure   فأصبح يتخطى سعره الـ500 ألف ليرة.  

 ويعلل أصحاب صالونات التجميل السبب إلى ارتفاع أسعار المنتجات المستخدمة والتي أصبحت تسعّر بالدولار إضافة إلى ارتفاع فاتورة مولدات الكهرباء وتأمين رواتب الموظفين.  

 ومن المُتعارف عليه ان المرأة اللبنانية تهتم كثيرا بجمالها وإطلالتها وتذهب إلى صالون التجميل أكثر من مرة أسبوعيا، فهل تستغني عن هذه الخدمات قريباً وتعتمد كغالبية الاوروبيات أسلوب "عالطبيعة أحلى"؟    

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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خاص "لبنان 24"

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