يروجون المخدرات في جبل لبنان.. وهكذا أوقفتهم شعبة المعلومات

ر. ع. (مواليد عام 1974، فلسطينية)إ. ع. (مواليد عام 2001، فلسطيني)كما تبيّن أنه يوجد بحق (ر. ع.) مذكرتان قضائيتان بجرم تجارة مخدرات.بناء عليه، أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهم وتوقيفهم.بتاريخ 28-7-2022، وبعد عملية مراقبة دقيقة، رصدت إحدى دوريات شعبة المعلومات الأول أثناء قيامه بترويج المخدرات في محلة جونية - مفرق غدير على متن "بيك اب" لون أبيض، حيث تم نصب كمين محكم في المحلة أسفر عن توقيفه، كما ضبطت كمية من حبوب الكبتاغون ومن مادة حشيشة الكيف، ومبلغ مالي، وهاتف خلوي.بالتزامن داهمت دورية أخرى منزله الكائن في محلة صربا – الضهر، وألقت القبض على زوجتيه.بتفتيش منزل (ص. ا.) وغرفة الكهرباء في البناء حيث يقيم، عثرت على: /406,2/ غ من حبوب الكبتاغون، و/4,29/ كلغ من مادة حشيشة الكيف، وميزان حساس، وأكياس فارغة تستخدم في توضيب المخدرات، و/3/ دفاتر ورق لف سجائر، ومبالغ ماليّة، و/9/ هواتف خلوية.بتاریخ 29-7-2022، وبنتيجة المتابعة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيف الأخير بكمين محكم في محلة طريق المطار على متن دراجة آلية نوع "هاوجو" لون أبيض، وضبطت بحوزته /2,385/ كلغ من مادة حشيشة الكيف وهاتف خلوي.بالتحقيق معهم، اعترف الأول بتخزين وتوضيب المخدرات بمساعدة زوجتيه داخل منزلهم ونقل كميات منها الى مخيم صبرا، وبقيامه بتجارة وترويج المخدرات لعدد من الزبائن على متن "البيك آب" الذي ضبط بحوزته. وباستماع زوجتيه اعترفتا بما نسب اليهما، كما صرّح (إ. ع.) بقيامه بنقل المخدرات من داخل مخيم برج البراجنة وتوزيعها على التجار والمروجين.أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء.