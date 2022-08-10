ارتفاع اليوم في سعر صفيحة البنزين.. وهذا ما ينتظرنا يوم الجمعة

توقع ممثل موزعي شركات المحروقات فادي ابو شقرا في حديث لصوت لبنان ان تشهد اسعار البنزين ارتفاعاً طفيفاً بسبب تغيير سعر صيرفة، من 25800 الى 26100

معتبراً ان موضوع انخفاض اسعار النفط عالمياً سينعكس في جدول تركيب الاسعار يوم الجمعة.

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