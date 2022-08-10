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لبنان

بعد شهرين من الاقفال .. عودة هيئة إدارة السير في الدكوانة إلى العمل

Lebanon 24
10-08-2022 | 03:57
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فتحت هيئة ادارة السير والآليات في الدكوانة ابوابها اليوم بعد التوقف عن العمل شهرين بسبب اضراب القطاع العام. 

وتشهد المكاتب زحمة مواطنين توافدوا لتخليص معاملاتهم ومن المقرر تمديد دوام العمل لانجاز اكبر عدد ممكن من المعاملات المتراكمة. 
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الدكوانة

ادارة السير والآليات

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