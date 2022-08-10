بعد شهرين من الاقفال .. عودة هيئة إدارة السير في الدكوانة إلى العمل

فتحت هيئة ادارة السير والآليات في الدكوانة ابوابها اليوم بعد التوقف عن العمل شهرين بسبب اضراب القطاع العام.



وتشهد المكاتب زحمة مواطنين توافدوا لتخليص معاملاتهم ومن المقرر تمديد دوام العمل لانجاز اكبر عدد ممكن من المعاملات المتراكمة.

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