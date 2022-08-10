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لبنان

بعد الحديث عن العتمة الشاملة.. هذا ما أعلنه وزير الطاقة

Lebanon 24
10-08-2022 | 04:03
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أكد وزير الطاقة وليد فياض العمل على تأمين كمية إضافية من الفيول لمعامل الكهرباء، بعد الحديث عن امكانية الدخول في العتمة الشاملة، مشيراً الى انه يتم العمل لتحديد مصادر عدة للفيول، الا أن دولة العراق هي أولى هذه المصادر.
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وشدد فياض في حديث عبر الـLBCI على أن العراق لم يرفض تمديد اتفاقية الفيول، مؤكداً أن الوصول الى حل لهذه المسألة سيحصل خلال أيام، ومثنياً في هذا الاطار، على الجهود التي يبذلها رئيس الحكومة مع نظيره العراقي لايجاد حل سريه لهذه المشكلة.
 
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