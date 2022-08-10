إرتفاع بأسعار المحروقات.. كم بلغ؟

أصدرت وزارة الطاقة والمياه، الجدول الجديد لأسعار المحروقات، وجاءت على الشكل التالي:

البنزين 95 أوكتان: 568000 (+6000)

البنزين 98 أوكتان:580000 (+6000)

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المازوت: 658000 (+7000)

الغاز: 320000 (+3000)