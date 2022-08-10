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لبنان

إرتفاع بأسعار المحروقات.. كم بلغ؟

Lebanon 24
10-08-2022 | 04:05
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أصدرت وزارة الطاقة والمياه، الجدول الجديد لأسعار المحروقات، وجاءت على الشكل التالي: 
 
البنزين 95 أوكتان:  568000 (+6000)
 
البنزين 98 أوكتان:580000 (+6000)
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المازوت: 658000 (+7000)
 
 الغاز: 320000 (+3000)
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