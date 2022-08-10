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لبنان

اعتصام لعمال بلدية طرابلس .. ما السبب؟

Lebanon 24
10-08-2022 | 04:07
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 نفذ عمال بلدية طرابلس اعتصاما احتجاجيا أمام القصر البلدي طالبوا خلاله بإنهاء أزمة البلدية وحسم مصير رئاستها. 

شارك في الاعتصام رئيس إتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال النقيب شادي السيد الذي أشار الى أن ازمة البلدية تنعكس على العمال الذين توقفت مصالحهم في جانب منها ويتعذر حصولهم على كثير من المستحقات .

وذكر السيد أن "العمال يؤمنون مصالح المدينة ولا يعملون لمصالحهم ولذلك نتمنى على المجلس البلدي ان يلتئم ولينتخب ايا كان وهذا بديهي تجنبا للفراغ والتازيم . لذلك سيتزامن الموعد المفترض مع جلسة انتخاب الرئيس مع اعتصام للعمال يعلنون فيه تأييد اي رئيس ينتخبه المجلس والدعوة لمحاسبة أعضاء المجلس المتخلفين. وليس مقبولا على الإطلاق ان تعيق المناكفات مصالح البلدية وليس مقبولا ان تعطل السياسة مصير مدينة".

دلال

وكان نقيب عمال بلدية طرابلس عمر دلال حذر من أن "العمال يدفعون اليوم  ثمن خلافات الأعضاء وهم في غنى عن ذلك تماما".

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