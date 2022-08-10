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لبنان

بدء جلسة لجنة المال والموازنة.. اليكم التفاصيل!

Lebanon 24
10-08-2022 | 04:13
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التأمت جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ايراهيم كنعان وحضور وزيري المال والاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل وامين سلام  لمتابعة درس مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على اتفاقية قرض البنك الدولي للقمح بقيمة 150 مليون دولار كما متابعة درس مواد مشروع موازنة2022.
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