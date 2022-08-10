Advertisement

لبنان

سقوط قتيلين وعدد من الجرحى في بلدة الفاعور البقاعية.. إليكم ما حصل ليلاً

Lebanon 24
10-08-2022 | 04:13
A-
A+
Doc-P-979463-637957272884271282.jpg
Doc-P-979463-637957272884271282.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت مندوبة "لبنان 24" أن قتيلين وعدد من الجرحى سقطوا في بلدة الفاعور البقاعية، نتيجة إشتباكات ليلا بين آل بشارة وآل الطعيمي استخدم فيها الأسلحة الرشاشة والصاروخية.
 
وتشهد المنطقة توتراً في هذه الأثناء.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اشتباكات ومسيرات ودعوات للإضراب دعماً لنابلس
lebanon 24
10/08/2022 15:39:23 Lebanon 24 Lebanon 24
التلفزيون الفلسطيني: استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اشتباكات نابلس بالضفة الغربية (سكاي نيوز)
lebanon 24
10/08/2022 15:39:23 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام فلسطينية: اشتباكات مسلحة بين سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد والقوات الإسرائيلية في نابلس
lebanon 24
10/08/2022 15:39:23 Lebanon 24 Lebanon 24
اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة في ليبيا
lebanon 24
10/08/2022 15:39:23 Lebanon 24 Lebanon 24

الفاعور

اشتباكات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2022-08-10
04:30 | 2022-08-10
07:00 | 2022-08-10
08:35 | 2022-08-10
08:34 | 2022-08-10
08:22 | 2022-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website