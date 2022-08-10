سقوط قتيلين وعدد من الجرحى في بلدة الفاعور البقاعية.. إليكم ما حصل ليلاً

ذكرت مندوبة "لبنان 24" أن قتيلين وعدد من الجرحى سقطوا في بلدة الفاعور البقاعية، نتيجة إشتباكات ليلا بين آل بشارة وآل الطعيمي استخدم فيها الأسلحة الرشاشة والصاروخية.

وتشهد المنطقة توتراً في هذه الأثناء.