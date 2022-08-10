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لبنان

طقس صيفي معتدل يسيطر على لبنان.. ماذا عن درجات الحرارة؟

Lebanon 24
10-08-2022 | 04:33
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيًا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض بشكل بسيط في الداخل وعلى المرتفعات وتنشط الرياح أحياناً  ويتكون الضباب بشكل كثيف على الجبال مع احتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق بخاصة في المناطق الجنوبية خلال الفترة الصباحية.
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وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: طقس صيفي معتدل يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط  وعلى لبنان خلال الأيام المقبلة، مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية على الساحل.

معدل درجات الحرارة لشهر آب على الساحل يتراوح ما بين 25 و 33 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء: غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة ، تنشط الرياح أحياناً ويتكون الضباب بشكل كثيف أحياناً على المرتفعات كما يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الجنوبية والشمالية اعتباراً من المساء.

الخميس: غائم جزئيًا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض بشكل بسيط في الداخل وعلى المرتفعات وتنشط الرياح أحياناً  ويتكون الضباب بشكل كثيف على الجبال مع احتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق بخاصة في المناطق الجنوبية خلال الفترة الصباحية.


الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل بسيط في المناطق الجبلية والداخلية ويتكون الضباب على المرتفعات.


السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع استقرار في درجات الحرارة بشكل عام بحيث تبقى دون معدلاتها الشهرية لشهر أب.

- الحرارة على الساحل من 23 الى 31 درجة، فوق الجبال من 16 الى 29 درجة، في الداخل من 19 الى 33 درجة.
- الرياح السطحية:   جنوبية غربية نهاراً ناشطة أحياناً ، جنوبية ليلاً، سرعتها بين 15و 35 كلم/س.
- الانقشاع:  جيد على الساحل ، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين  55  و 75 %.
- حال البحر:  متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:  29 درجة.
- الضغط الجوي: 755 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 5,55
- ساعة غروب الشمس: 19,29
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