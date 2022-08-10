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لبنان

النيران تتمدّد... حريق في بلدة مشتى حسن والدفاع المدني يتحرّك!

Lebanon 24
10-08-2022 | 04:44
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إندلع حريق داخل أرض عشبيّة في بلدة مشتى حسن بعكّار، وساهمت سرعة الرياح بتمدد ألسِنة النيران بشكل سريع، وفق مندوبة "لبنان 24".
 
ويعمل عناصر من الدفاع المدني وعدد من المتطوعين على إخماد النيران وتبريد الأرض.
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بعكّار

حريق

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