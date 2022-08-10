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لبنان

في طرابلس... البلدية تحذر أصحاب "عربات الخضار" من غير اللبنانيين

Lebanon 24
10-08-2022 | 05:57
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قام عناصر من شرطة بلدية طرابلس بجولة في منطقتي "التل" و"عزمي" ومحيطهما، حيث تم توجيه مجموعة انذارات لاصحاب عربات الخضار من العمال السوريين وغيرهم من العمال الاجانب،  تقضي بضرورة ازالة العربات تحت طائلة مصادرتها وتسطير محضر ضبط بحق أصاحبها.
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 وتأتي هذه الاجراءات من ضمن المشروع الذي هدفه الحفاظ على شكل مدينة طرابلس السياحي والإنمائي.

يذكر ان عربات الخضار المذكورة باتت تؤثر بطريقة غير مباشرة على اصحاب المصالح وعلى اليد العاملة اللبنانية في المدينة، لذلك توجهت قيادة الشرطة في بلدية طرابلس الى المواطنين طالبة منهم الوقوف  الى جانب عناصرها ودعمهم لاعادة الوجه الحقيقي لمدينة طرابلس.
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