إنترنت بلا إرسال

في ظل المشكلات التي يعاني منها بعض المواطنين في بعض المناطق من اشتراك الإنترنت للمنازل، يضطر هؤلاء للاعتماد على اشتراك الـ3g، إلا أن ضعف الإرسال في شركتي"ألفا وتاتش" في هذه المناطق خصوصًا مؤخرًا بات يؤدي إلى خلل في التواصل وإتمام العمل الذي يحتاج إلى إنترنت، ما خلق غضبًا لدى المتعاملين.

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