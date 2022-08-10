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لبنان

إنترنت بلا إرسال

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-08-2022 | 08:00
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في ظل المشكلات التي يعاني منها بعض المواطنين في بعض المناطق من اشتراك الإنترنت للمنازل، يضطر هؤلاء  للاعتماد على اشتراك الـ3g، إلا أن ضعف الإرسال في شركتي"ألفا وتاتش" في هذه المناطق خصوصًا مؤخرًا بات يؤدي إلى خلل في التواصل وإتمام العمل الذي يحتاج إلى إنترنت، ما خلق غضبًا لدى المتعاملين.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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