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لبنان

مواصفات رئيس الجمهورية "عالطلب"!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-08-2022 | 07:00
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يتحضر أحد الأحزاب لعقد مؤتمر صحافي، في وقت قريب، للإعلان عن مواصفات رئيس الجمهورية الأنسب للمرحلة الصعبة التي يمرّ فيها لبنان برأيه.
ويسبق المؤتمر الصحافي، جولات مكثّفة ومتتالية لوفد من أعضاء هذا الحزب، على النواب المعارضين والتغييريين، للعمل على تظهير القواسم المشتركة  في ما بينهم. وأبرز ما يتم التطرق إليه خلال الجلسات هو موضوع الاستحقاق الرئاسي ومواصفات الرئيس المقبل والتصوّر للمرحلة الآتية.
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لبنان

خاص

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