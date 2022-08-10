افتتاح ملتقى "نبض لبنان الصناعي".. بوشكيان: لبنان على طريقِ أن يُصبِح بلداً نفطياً

تم افتتاح ملتقى "نبض لبنان الصناعي" الذي تنظمه شركة paragon، في حضور فاعليات دبلوماسية واقتصادية ورجال اعمال، في مركز التدريب والطيران التابع لشركة طيران الشرق الأوسط برعاية رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي ممثلا" بوزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان وحضور وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام.

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واكد بوشكيان "دعم وتشجيع اي ملتقى من الممكن ان يشكل حالة تفاعلية بين المستثمرين ورجالِ الأعمال في لبنان والخارج، وكل ما يهدف الى تنشيط التبادل بين لبنان والعالم، ونسجِ شبكاتِ الشراكة والتجارة". وقال: "لبنان ليس فقيراً، وهو على طريقِ أن يُصبِح بلداً نفطياً، وهذا مرتبطّ بشكلٍ من الأشكال بالصناعة التي سيخوضُ لبنان غمارَها بعد بدءِ عملياتِ الاستخراج، وهي الصناعاتً الكيميائية والبتروكيميائية، التي تتطلّب توظيفاتٍ هائلة، وتخصّصات علمية إن كان في هندسة البترول أو غيرِها".



وتابع: "مدعوون إلى تحضيرِ الأرضيّة العلميّة والفنّية واللوجستية للتحوّل النوعي الذي سيشهدُه لبنان، وللإنتقال من تصنيف الى آخر".