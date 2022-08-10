Advertisement

لبنان

افتتاح ملتقى "نبض لبنان الصناعي".. بوشكيان: لبنان على طريقِ أن يُصبِح بلداً نفطياً

Lebanon 24
10-08-2022 | 06:25
A-
A+
Doc-P-979507-637957348916894471.png
Doc-P-979507-637957348916894471.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 تم افتتاح ملتقى "نبض لبنان الصناعي" الذي تنظمه شركة paragon، في حضور فاعليات دبلوماسية واقتصادية ورجال اعمال،  في مركز التدريب والطيران التابع لشركة طيران الشرق الأوسط برعاية رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي ممثلا" بوزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان وحضور وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام.
Advertisement
 
واكد  بوشكيان "دعم وتشجيع اي ملتقى من الممكن ان يشكل حالة تفاعلية بين المستثمرين ورجالِ الأعمال في لبنان والخارج، وكل ما يهدف الى تنشيط التبادل بين لبنان والعالم، ونسجِ شبكاتِ الشراكة والتجارة". وقال: "لبنان ليس فقيراً، وهو على طريقِ أن يُصبِح بلداً نفطياً، وهذا مرتبطّ بشكلٍ من الأشكال بالصناعة التي سيخوضُ لبنان غمارَها بعد بدءِ عملياتِ الاستخراج، وهي الصناعاتً الكيميائية والبتروكيميائية، التي تتطلّب توظيفاتٍ هائلة، وتخصّصات علمية إن كان في هندسة البترول أو غيرِها".

وتابع: "مدعوون إلى تحضيرِ الأرضيّة العلميّة والفنّية واللوجستية للتحوّل النوعي الذي سيشهدُه لبنان، وللإنتقال من تصنيف الى آخر".
 
 
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2022-08-10
02:15 | 2022-08-10
12:19 | 2022-08-10
11:56 | 2022-08-10
11:54 | 2022-08-10
11:46 | 2022-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website