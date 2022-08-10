القاضية عون تتحدث عن رواتب القضاة.. وين صرنا؟

انو القضاة بيبقوا لنص الشهر ما بيقبضوا معاشاتهم ليش ؟؟؟لاذلالهم ولتلقينهم درس بعدم جواز المس بالمصارف وبالمحميات..... وكل يوم بيخترعوا محمية فوق القانون وين صرنا ؟؟؟طيب كيف القاضي يللي مفروض يعطي العدالة لا ينصف اقله بعيش كريم وكيف بدنا دولة قانون وللا المطلوب فقط محميات ....
— Ghada Aoun (@ghadaaoun4) August 10, 2022
انو القضاة بيبقوا لنص الشهر ما بيقبضوا معاشاتهم ليش ؟؟؟لاذلالهم ولتلقينهم درس بعدم جواز المس بالمصارف وبالمحميات..... وكل يوم بيخترعوا محمية فوق القانون وين صرنا ؟؟؟طيب كيف القاضي يللي مفروض يعطي العدالة لا ينصف اقله بعيش كريم وكيف بدنا دولة قانون وللا المطلوب فقط محميات ....