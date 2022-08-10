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لبنان

القاضية عون تتحدث عن رواتب القضاة.. وين صرنا؟

Lebanon 24
10-08-2022 | 06:38
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غردت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون عبر حسابها على "تويتر" قائلة:

"انو القضاة بيبقوا لنص الشهر ما بيقبضوا معاشاتهم ليش؟؟ لاذلالهم ولتلقينهم درسا بعدم جواز المس بالمصارف وبالمحميات. وكل يوم بيخترعوا محمية  فوق القانون وين صرنا ؟؟؟ طيب كيف القاضي يللي مفروض يعطي العدالة لا ينصف اقله بعيش كريم  وكيف بدنا دولة قانون وللا المطلوب فقط محميات؟".
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