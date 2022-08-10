في ابي سمراء... حريق أعشاب داخل أحد الاراضي

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اندلاع حريق اعشاب وقصب داخل أحد الأراضي في منطقة ابي سمراء في طرابلس.

وناشد الاهالي المعنيين العمل على اخماد الحريق قبل تمدده الى المنازل.