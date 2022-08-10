Advertisement

لبنان

الحاج حسن بحث مع سفير مصر في التعاون الزراعي بين البلدين

Lebanon 24
10-08-2022 | 07:10
A-
A+
Doc-P-979520-637957374066436519.PNG
Doc-P-979520-637957374066436519.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل سفير جمهورية مصر العربية في لبنان، الدكتور ياسر علوي، وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال، عباس الحاج حسن، حيث تمت مناقشة سبل تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الزراعي.
 
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
وزارة الزراعة: موافقة استثنائية على اشراف "الاقتصاد" على شراء القمح اللبناني
lebanon 24
10/08/2022 19:33:28 Lebanon 24 Lebanon 24
بري استقبل المدير الجديد للبنك الدولي في لبنان ووزراء القمة الرباعية لوزراء الزراعة
lebanon 24
10/08/2022 19:33:28 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان لوزارة الزراعة... هذا ما أعلنته عن كميّات القمح الجاهزة للطحن
lebanon 24
10/08/2022 19:33:28 Lebanon 24 Lebanon 24
زراعة القمح ستغزو هذه المنطقة والارباح وفيرة
lebanon 24
10/08/2022 19:33:28 Lebanon 24 Lebanon 24

عباس الحاج حسن

زراعة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2022-08-10
02:15 | 2022-08-10
12:19 | 2022-08-10
11:56 | 2022-08-10
11:54 | 2022-08-10
11:46 | 2022-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website