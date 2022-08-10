الحاج حسن بحث مع سفير مصر في التعاون الزراعي بين البلدين

استقبل سفير جمهورية مصر العربية في لبنان، الدكتور ياسر علوي، وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال، عباس الحاج حسن، حيث تمت مناقشة سبل تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الزراعي.

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