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لبنان

دعوات الى النزول للشارع في هذا الموعد!

Lebanon 24
10-08-2022 | 07:15
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عقد المكتب التنقيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، اجتماعا برئاسة رئيسه كاسترو عبدالله، الذي كانت له مداخلة، تطرق فيها الى "الاوضاع الاقتصادية والمعيشية والمالية التي بات يعاني منها غالبية الشعب اللبناني".
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ودعا في بيان صدر عن المجتمعين: "بناء على اجتماع اللقاء التشاوري النقابي الشعبي الذي عقد ومقرراته، يدعوكم الاتحاد الوطني للتحضير للمشاركة الكثيفة في الاعتصام المركزي الذي دعي إليه في يوم الخميس المقبل في 18 آب عند الساعة الخامسة عصرا في شارع الحمراء وفي باقي المدن والمناطق، وأينما امكن رفضا لسياسة الافقار والتجويع الممنهج ورفضا لرفع الدعم عن شعب باكمله".
 
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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