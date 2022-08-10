عون يتحدّث عن المعركة ضدّ الفساد... ماذا قال أيضاً عن "من نهب الوطن"؟

استقبل رئيس الجمهوريّة ميشال عون، في قصر بعبدا، وفداً اغترابياً من فرنسا.

وقال عون إنّ "المعركة ضدّ الفساد ينبغي أنّ تستمر، ومن غير الجائز ترك مجموعة نهبت وسرقت الوطن والمواطن من دون عقاب".