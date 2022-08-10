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لبنان

لجنة الاقتصاد ناقشت الازمة الاقتصادية.. ضاهر: لاعادة هيكلة المصارف

Lebanon 24
10-08-2022 | 08:08
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عقدت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب ميشال ضاهر وحضور الاعضاء.


اثر الجلسة، قال النائب ضاهر: "عقدنا اليوم كلجنة اقتصاد جلسة، دعونا لحضورها رئيس لجنة الرقابة على المصارف السابق الاستاذ سمير حمود. نحن كلجنة لدينا دور محوري في الازمة الاقتصادية، ونعرف انه لا يمكن اعادة العجلة الاقتصادية في لبنان دون تفعيل المصارف. كان لدينا في لبنان مشكلة مالية، حولناها الى ازمة اقتصادية ارتدت على الازمة المالية. اليوم ليس لدينا انتاج، وكي نعيد اطلاق العجلة الاقتصادية، نحن بحاجة الى تمويل ومع الاسف المصارف متوقفة عن الدفع. علينا اعادة تكوين النظام المصرفي، اعادة هيكلة المصارف، من يبقى منها يبقى، يجب ضخ اموال خاصة في المصارف".
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اضاف: " نحن نعمل على شيء اسمه good bank و bad bank  نخلق استثمارات جديدة في مصارف جديدة لتمويل القطاعات الانتاجية، عملها حصرا هو تمويل القطاعات الانتاجية اكانت زراعية او صناعية او سياحية. درسنا وناقشنا الموضوع مع رئيس لجنة الرقابة السابق واعتقد ان هناك توافقا من اللجنة، وقررنا ان نعقد جلسة كل يوم اربعاء، لاننا مسؤوليتنا  كلجنة اقتصاد  كبيرة الان، توازي لجان اخرى او اكثر، لان المشكلة في لبنان هي مشكلة اقتصادية ولن يتحسن الوضع المالي الا اذا رجعنا الى الاقتصاد".
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