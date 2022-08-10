الرئيس بري عرض الأوضاع العامة مع أبو صعب





استقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة نائب رئيس مجلس النواب الياس ابو صعب حيث جرى عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات وشؤوناً تشريعية.



كما استقبل الرئيس بري رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والكشفية والشبابية رياض الشيخة .

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