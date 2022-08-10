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لبنان

المكاري بحث في المستجدات مع سفير اوستراليا

Lebanon 24
10-08-2022 | 08:22
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استقبل  وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري في مكتبه في الوزارة، سفير اوستراليا في لبنان اندرو بارنز حيث تم عرض للمستجدات وسبل تعزيز التعاون.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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زياد المكاري

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