هيئة إدارة السير شكرت لرئاسة الوزراء جهودها لدفع مستحقات المساعدة الاجتماعية

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صدر عن "هيئة إدارة السير والاليات والمركبات" البيان الآتي:"عطفا على بيان هيئة ادارة السير والاليات والمركبات الأخير حول العودة التدريجية للعمل، تتقدم هيئة ادارة السير والاليات والمركبات بالشكر من مقام رئاسة مجلس الوزراء على كافة الجهود التي بذلت من قبلها لإستئناف العمل في الهيئة لا سيما استصدار المرسوم المتعلق بسلفة الخزينة رقم 9805 لدفع مستحقات المساعدة الاجتماعية للمستخدمين.وتناشد الهيئة مقام مجلس الوزراء نشر المرسوم في الجريدة الرسمية في القريب العاجل للعمل بمقتضياته".