سعر جديد للترابة... هكذا سيُصبح إبتداءً من الغدّ

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أصدرت وزارة الصناعة بياناً حدّدت فيه سقف سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بمليونين ومئة وستين ألف ليرة لبنانية، على أن يعمل بهذا السعر اعتباراً من غد الخميس ١١/٨/٢٠٢٢ولغاية ١٦/٨/٢٩٢٢ ضمناً. ولا يشمل السعر المذكور أعلاه الضريبة على القيمة المضافة.وستحدّد وزارة الصناعة سعر طن الترابة ببيانات تصدرها أسبوعياً.