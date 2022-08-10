لجنة الاشغال بحثت في وضع الاهراءات.. عطية: لخلق مخطط توجيهي للمرفأ

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عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة ظهر اليوم برئاسة رئيس اللجنة النائب سجيع عطية وعدد من النواب.كما حضر الجلسة الوزراء في حكومة تصريف الاعمال: الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية، البيئة الدكتور ناصر ياسين والاقتصاد والتجارة امين سلام، المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، المدير العام للنقل البري والبحري بالوكالة الدكتور احمد تامر، وشخصيات معنية.اثر الجلسة، قال النائب عطية: "عقدت لجنة الاشغال جلسة في حضور وزراء الاشغال والاقتصاد والبيئة، وموضوعنا الاساسي هو مرفأ بيروت وتداعيات الحادث الاليم الذي حصل منذ سنتين وتأثيره على وجود الاهراءات، وجودها اوبقاءها. فكان حديث مطول تناول كل الجوانب البيئية والاقتصادية والفنية في حضور نقابتي المهندسين والمختصين".اضاف: "وصلنا الى خلاصة، الكل متعاطف مع اهالي الشهداء ويستنكر هذه الجريمة، وكلنا مع خلق اطار تعاوني بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والمختصين لخلق مخطط توجيهي للمرفأ يحفظ مقوماته الطبيعية والاقتصادية، وان يكون شاهدا على هذه الجريمة، وذلك بأحدث وأحسن اسلوب ممكن لنبقى محافظين على صيغة تسوية تحفظ حق الجميع. وسنتابع الموضوع في جلسة نعقدها الاسبوع المقبل".