ظهر في فيديو وهو ينفّذ عمليات سرقة وسلب بقوّة السّلاح... قوى الأمن حدّدت هويته وهكذا تمّ توقيفه في الروشة

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:انتشر في الآونة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يُظهر شخصًا وهو ينفّذ عمليات سرقة درّاجات آلية وسلب بقوّة السّلاح في مناطق لبنانية مختلفة.من خلال المتابعة والتحريّات، تمكّنت مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت من تحديد هويّة المشتبه فيه، وتبيّن انه يُدعى:ع. ج. (من مواليد عام 1982، لبناني)بنتيجة الاستقصاءات وعمليات المراقبة والرّصد، تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة من توقيفه، بالجرم المشهود، في أثناء محاولته تنفيذ عملية سرقة غلّة محل "إكسبرس" في محلّة الرّوشة.وتبيّن أنّه قام بعدّة عمليات سرقة ونشل، وهو من أصحاب السّوابق بجرائم عدّة، أخطرها: سلب وسرقة ومخدّرات...سُلّم الموقوف إلى القطعة المعنيّة، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص.