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لبنان

حميه بحث مع رستم في قضايا إنمائية لقضاء عكار

Lebanon 24
10-08-2022 | 09:22
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استقبل وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حميه في مكتبه اليوم، النائب احمد رستم مع وفد، وتم البحث في قضايا واوضاع انمائية لقضاء عكار خصوصا والشمال عموما، خصوصا تلك الملفات التي تقع في نطاق صلاحيات وزارة الاشغال العامة والنقل، وفقا للإعتمادات المتوفرة لدى الوزارة".
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المصدر: الوكالة الوطنية
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