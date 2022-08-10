أعلنت وزارة الثقافة، فتح باب الترشح لمنصب مدير مكتب الأونسكو في إندونيسيا، بوناي دار السلام، ماليزيا، الفيليبين وتيمور، حتى مهلة أقصاها تاريخ 31/8/2022، وذلك وفقا للشروط المبينة في الرابط الالكتروني التّالي : Https://careers.unesco.org/job/Jakarta-Directeurrice-BureauRep_-de-l'UNESCO-Indon%C3%A9sir%2CBrun%C3%A9i-Darussalak%2CMalaisie%2CPhilippines%2CTimor-Leste/750362902

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