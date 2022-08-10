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لبنان

ياسين: تعمل وزارة البيئة لتحسين فرص لبنان للاستفادة من التمويل المناخي

Lebanon 24
10-08-2022 | 10:31
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غرد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين عبر حسابه على "تويتر" حول موضوع التغير المناخي، وقال: "تعمل وزارة البيئة بشكل مستمر لتحسين فرص لبنان للاستفادة من التمويل المناخي والتمويل الاخضر والتي يمكن ان تشكل مصدرا اساسيا في دعم تعافي الاقتصاد المبني على مبادئ الاستدامة البيئية والاجتماعية، والتكيف مع تأثيرات التغير المناخي".
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ونشر ياسين فيديو من سلسلة افلام حول الصندوق الاخضر للمناخ ودور وزارة البيئة، وختم بهاشتاغ:
#اقتصاد_اخضر #ازدهار_اكبر.
 
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