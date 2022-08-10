ياسين: تعمل وزارة البيئة لتحسين فرص لبنان للاستفادة من التمويل المناخي

تعمل #وزارة_البيئة بشكل مستمر لتحسين فرص #لبنان للاستفادة من التمويل المناخي والتمويل الاخضر والتي يمكن ان تشكل مصدرًا اساسيا في دعم تعافي الاقتصاد المبني على مبادئ الاستدامة البيئية والاجتماعية، والتكيف مع تأثيرات التغير المناخي
فيديو رقم 1 حول الصندوق الاخضر للمناخ@theGCF pic.twitter.com/DVc2YNje9F
— Nasser Yassin (@nasseryassin) August 10, 2022
تعمل #وزارة_البيئة بشكل مستمر لتحسين فرص #لبنان للاستفادة من التمويل المناخي والتمويل الاخضر والتي يمكن ان تشكل مصدرًا اساسيا في دعم تعافي الاقتصاد المبني على مبادئ الاستدامة البيئية والاجتماعية، والتكيف مع تأثيرات التغير المناخي
فيديو رقم 1 حول الصندوق الاخضر للمناخ@theGCF pic.twitter.com/DVc2YNje9F