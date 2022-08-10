رئيس بلدية يُقدّم إستقالته

قدم رئيس بلدية الشرقية علي سامي شعيب كتاب استقالته إلى محافظ النبطية حسن فقيه، وتم تسجيله تحت الرقم 898 /10-8-2022 بالسجل الوارد.

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وقال في بيان: "قدّمت استقالتي من رئاسة البلدية وعضويتها أيضاً، فاسحاً المجال أمام أي أخٍ من الأعضاء يرى في نفسه الأهلية و الكفاءة لرئاسة البلدية، علّ عزوفي عن هذه المهمة يعطي دافعاً للمعنيين أو الأعضاء الكرام للقيام بخطواتٍ إصلاحية أو للقيام بإنجازات فيها خير لأهلنا و بلدتن".